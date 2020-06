Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom :nouvelle version de Mastria pour le flux de passagers Cercle Finance • 30/06/2020 à 09:41









(CercleFinance.com) - Alstom annonce le lancement d'une nouvelle version de Mastria, première solution multimodale au monde de supervision et d'orchestration de la mobilité. Cette solution propose aux opérateurs et aux autorités des transports des outils améliorés pour gérer les flux de passagers. La solution permet aux opérateurs d'adapter leur offre, facilement et en temps réel, aux diverses exigences de distanciation physique dues à la pandémie de Covid-19. Mastria donne aux opérateurs une meilleure vision de la répartition et des flux de passagers à bord des trains et en gare, tout en leur apportant des capacités prédictives améliorées. Les opérateurs ont ainsi la possibilité, entre autres choses, d'anticiper et de contrôler la densité des passagers et les opérations en temps réel, d'adapter la fréquence, la capacité et le nombre de trains nécessaire, ainsi que les flux de voyageurs en gare. Stephane Feray- Beaumont, Vice-président Innovation & Smart Mobility chez Alstom Digital mobility a déclaré ' Pour faire simple, Mastria aligne l'offre de transport sur la demande, quelles que soient les conditions. L'intelligence artificielle sera notre meilleur compagnon de route dans cette nouvelle ère de la mobilité '.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -0.24%