Alstom: nouvelle installation automatisée à Tarbes

(CercleFinance.com) - Le site Alstom de Tarbes s'est doté d'une nouvelle installation automatisée afin de tester l'étanchéité des coffres de traction.



Le robot permet d'identifier facilement d'éventuelles fuites d'eau à l'intérieur des coffres, grâce à l'ajout d'un traceur UV dans l'eau. ' L'installation robotisée d'étanchéité est un produit unique au monde sur ce procédé ' indique le groupe.



' Cette installation robotisée novatrice permet un gain de temps considérable et une économie financière pour le site de Tarbes. De plus, elle répond aux préoccupations environnementales et sociétales, puisque l'eau est recyclée et que les conditions de travail des opérateurs sont nettement améliorées ' a déclaré Benoît Carniel, Directeur Général du site Alstom de Tarbes.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -0.85%