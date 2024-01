Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: nouvelle directrice générale pour la région du Golfe information fournie par Cercle Finance • 15/01/2024 à 10:17









(CercleFinance.com) - Alstom annonce la nomination de Dalya Al Muthanna au poste de directrice générale dans la région du Golfe (Émirats arabes unis -EAU-, Qatar, Oman, Koweït et Bahreïn).



Par le passé, Dalya Al Muthanna a notamment occupé le poste de présidente de GE aux EAU et de directrice mondiale de la stratégie et des opérations pour GE International Markets. Elle a aussi occupé la direction de GE aux EAU.



' Avec Dalya Al Muthanna à son bord, Alstom est sur le point d'accroître et de localiser davantage sa présence dans le secteur dynamique de la mobilité au Moyen-Orient', a commenté Andrew DeLeone, président de la région Afrique, Moyen-Orient et Asie centrale chez Alstom.



'Nous sommes enthousiasmés par les opportunités à venir, en particulier dans les domaines de l'amélioration des infrastructures, de l'optimisation numérique et des solutions innovantes de mobilité durable ', a-t-il ajouté.





