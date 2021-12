Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: nouvelle commande de la SNCB en Belgique information fournie par Cercle Finance • 20/12/2021 à 09:33









(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé lundi avoir reçu une nouvelle commande de la part de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB) portant sur la livraison de 98 voitures multifonctions à deux niveaux.



Le groupe français précise que cette commande d'une valeur d'environ 268 millions d'euros s'inscrit dans un contrat-cadre signé en 2015 en vue de fournir jusqu'à 1362 voitures M7.



A ce jour, la SNCB a commandé 747 voitures au total.



Plus de 100 voitures M7 sont d'ores et déjà en service commercial sur le réseau belge, précise Alstom dans un communiqué.





