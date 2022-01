Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Alstom: nouvelle commande avec DB Regio en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 07/01/2022 à 17:58

(CercleFinance.com) - Alstom vient de décrocher une nouvelle commande pour fournir à DB Regio 17 trains Coradia Stream de type EMU destinés au réseau Main-Weser en Allemagne.



Les 13 rames de quatre voitures et les 4 rames de cinq voitures seront exploitées sur le réseau secondaire de Main-Weser, qui relie les villes de Francfort, Giessen, Marburg et Kassel.



' Nous sommes très heureux que DB Regio ait choisi notre Coradia Stream, un train moderne et de grande capacité, pour sa ligne RE 30 qui relie Francfort et Kassel vers l'Est ' déclare Müslüm Yakisan, Président d'Alstom Allemagne, Autriche et Suisse.