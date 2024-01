Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: nouvel outil de haute capacité dans le Doubs information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 14:17









(CercleFinance.com) - Alstom a inauguré jeudi un nouveau banc d'essais de forte puissance pour son site industriel d'Ornans, dans le Doubs, spécialisé dans la conception et la fabrication de moteurs et d'alternateurs électriques.



L'équipementier ferroviaire dit avoir investi 1,4 millions d'euros pour se doter de ce nouvel outil de haute capacité 'ultra-moderne', doté d'une puissance de deux mégawatts.



Dans un communiqué, le groupe précise avoir bénéficié d'une subvention du plan de relance de l'Etat à hauteur de 400.000 euros.



Le banc d'essais doit lui permettre de tester et de valider les capacités des moteurs électriques conçus et produits sur le site, notamment afin d'en améliorer les performances vibroacoustiques.



Au-delà de l'amélioration du confort acoustique des passagers, le projet vise à diminuer la consommation d'énergie des trains et à réduire les temps de validation grâce à l'automatisation des tests.





