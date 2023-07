Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Alstom: nouveaux objectifs durables approuvés par le SBTi information fournie par Cercle Finance • 06/07/2023 à 17:28

(CercleFinance.com) - Alstom fait savoir que ses objectifs de réduction des émissions à court terme ont été validés par l'initiative Science Based Targets (SBTi) comme étant 'conformes aux niveaux requis pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris'.



'Cette validation externe de nos objectifs atteste de notre engagement fort et constant vis-à-vis des enjeux énergétiques et climatiques à long terme', souligne Cécile Texier, Vice-présidente du développement durable et de la RSE chez Alstom.



Alstom avait mis à jour ses objectifs carbone après l'acquisition de Bombardier Transport en 2021, une opération qui avait entraîné une extension du périmètre et des bases de référence.



Désormais, les objectifs à court terme approuvés sont les suivants:

- réduire de 40 % les émissions directes (scope 1) et indirectes (scope 2) de GES (gaz à effet de serre) provenant de ses sites d'ici à 2030/31 par rapport à la base de référence de 2021/22, conformément à une trajectoire de 1,5°C.



- réduire les émissions de GES (scope 3) provenant de l'utilisation de son matériel roulant de 42 % (relevé par rapport à l'objectif précédent de 35 %) par passager-km et de 35 % par tonne-km d'ici 2030/31, par rapport à une base de référence de 2021/22.