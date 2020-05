Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : nouveau rebond, un analyste confirme son conseil Cercle Finance • 13/05/2020 à 17:32









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1,5% (après 6,8% hier) après l'annonce de ses résultats. L'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'Achat' sur le titre du groupe Alstom, saluant des résultats annuels 'solides', retenant notamment la croissance du FCF sur l'année. Il confirme ainsi son objectif de cours de 48 euros, pour un potentiel de +32%. 'Alstom indique que la crise du COVID-19 doit avoir un impact négatif sur quasiment tous ses paramètres d'activité et le FCF sans pouvoir déterminer son ampleur. Le consensus attend en 2020-21 une croissance organique de -2% et une marge d'EBIT ajusté de 7.4%, similaire à nos propres attentes. La production a repris en Europe mais le rythme de normalisation reste imprévisible. Le fabricant s'attend néanmoins à un 'rebond rapide' de ses marchés pour la suite par effet de rattrapage et grâce à une demande solide', indique le broker. Tout en laissant son opinion 'neutre' sur Alstom, Invest Securities abaisse pour sa part son objectif de cours de 44,3 à 39,5 euros, au lendemain d'une publication 'en ligne et traduisant un fléchissement en fin d'année comptable avec le blocage des usines'.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +1.71%