Alstom: nouveau président digital & integrated systems

(CercleFinance.com) - Alstom annonce la nomination d'Aymeric Sarrazin au poste de président digital & integrated systems, à compter du 1er février, en remplacement de Jean-François Beaudoin, qui a décidé de poursuivre sa carrière en dehors du groupe.



Aymeric Sarrazin rapportera à Henri Poupart-Lafarge, PDG et président du conseil d'administration, et fera partie du comité de direction de l'équipementier de transports. Il sera basé au siège d'Alstom à Saint-Ouen, en France.



Il rejoint Alstom après avoir travaillé chez Siemens, où il occupait dernièrement le poste de PDG de Siemens Advanta, l'activité de transformation numérique et de développement durable du groupe allemand.





