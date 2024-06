Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: nouveau lancement pour PME avec l'association CARE information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 08:48









(CercleFinance.com) - Jean-Pierre Audoux, Président de l'association CARE Rail, et Charles-Frédéric Boisson, Directeur des Achats Alstom France, annoncent le lancement, d'une nouvelle ' grappe ' de 6 PME-PMI dans le cadre du programme de Performance Industrielle CARE.



' Le programme de Performance Industrielle CARE, lancé en 2021 par l'association CARE Rail, vise à consolider la maturité industrielle des PME et à fluidifier la relation client-fournisseur. Son objectif est de renforcer la performance et la compétitivité de la chaine d'approvisionnement ferroviaire française ' indique le groupe.



Grâce au soutien financier de l'Etat, via la Direction Générale des Entreprises et le partenariat avec Bpifrance, plus d'une trentaine de PME-PMI du secteur ont déjà bénéficié de ce programme.



Aujourd'hui, six nouvelles PME du Grand Est rejoignent l'association CARE Rail et s'engagent dans la démarche CARE aux côtés d'Alstom: Atesys Montoux, Forgex France SAS, Guillet TM, Jumo-Regulation SAS, Manquillet Parizel et MBP SAS.



' La région Grand Est est un berceau historique de l'industrie ferroviaire française. Fort de cet héritage, la création de cette sixième grappe régionale acte la consolidation de la chaîne d'approvisionnement ferroviaire locale et confirme qu'un tel niveau de coopération est une solution d'avenir efficace pour renforcer les performances industrielles et la compétitivité du secteur de la mobilité durable sur les territoires. ' a déclaré Charles-Frédéric Boisson, Directeur des Achats pour Alstom France.





