Alstom: nouveau directeur général pour l'Amérique latine

(CercleFinance.com) - Alstom annonce la nomination de Bernard Peille comme nouveau directeur général pour l'Amérique latine.



Il succède ainsi à Michel Boccaccio, qui devient conseiller stratégique pour Alstom Brésil.



Bernard Peille, avec plus de 35 ans d'expérience dans l'industrie ferroviaire, a travaillé chez Alstom depuis 1989 et a dirigé plusieurs opérations internationales.



Il a également occupé le poste de directeur des opérations du Gibela RF Rail Transport Consortium (Pty) Ltd, une coentreprise d'Alstom en Afrique du Sud, et a dirigé plusieurs opérations d'Alstom dans différents pays.







Valeurs associées ALSTOM 18,47 EUR Euronext Paris -0,51%