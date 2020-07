Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : non-distribution de dividende approuvée en AG Cercle Finance • 08/07/2020 à 17:56









(CercleFinance.com) - Le groupe Alstom annonce ce soir que son Assemblée Générale a approuvé la non-distribution de dividendes cette année, dans le contexte de la crise actuelle. 'L'Assemblée Générale a également approuvé le renouvellement du mandat de M. Yann Delabrière et la nomination de M. Frank Mastiaux comme administrateurs. De nationalité allemande, M. Frank Mastiaux a un profil international ayant effectué sa carrière en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en Allemagne. Il a notamment exercé différentes fonctions dans le secteur de l'énergie et dirige actuellement le fournisseur d'énergie EnbW. En outre, l'expiration du mandat de M. Gérard Hauser a été actée', ajoute le groupe.

