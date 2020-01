Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : nomination de 3 Senior Vice-Présidents Cercle Finance • 27/01/2020 à 11:55









(CercleFinance.com) - Le groupe Alstom annonce ce jour la nomination de trois Senior Vice-Présidents, qui siègeront tous au sein du Comité Exécutif. Ainsi, Müslüm Yakisan a été nommé Senior Vice-Président pour la région Moyen-Orient & Afrique. Benjamin Fitoussi devient Senior Vice-Président responsable des Opérations. Enfin, Thierry Best a été nommé Directeur commercial d'Alstom.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -2.10%