Alstom: net rebond en direction des 18,1E

(CercleFinance.com) - Alstom profite d'un net rebond de près de 5% vers 14 E et pourrait poursuive sa progression en direction des 18,12 E puis des 18,2E.



Les 18,1E coïncident avec une résistance court terme : le débordement de ce niveau permettrait au titre de rester en course pour aller chercher un bel objectif à 22E.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +5.85%