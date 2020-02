Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : Moody's a baissé la perspective de la note de crédit Cercle Finance • 20/02/2020 à 09:39









(CercleFinance.com) - Moody's a baissé la perspective de la note de crédit du groupe après avoir intégré le projet d'acquisition de Bombardier Transport. L'agence de notations a baissé la perspective à stable contre une note positive. Moody'sa a confirmé sa note Baa2 à long terme sur Alstom. ' Le changement dans les perspectives d'Alstom de positive à stable a été motivée par l'annonce d'Alstom de la signature d'un protocole d'accord avec Bombardier et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) pour l'acquisition de Bombardier transport (BT) pour un montant compris entre 5,8 MdsE et 6,2 MdsE ' indique l'agence de notation. Moody n'envisage pas une mise à jour de la notation Baa2 d'Alstom dans le 12-18 mois à venir.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -0.02%