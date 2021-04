Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : mise en service sur une ligne ferroviaire en Egypte Cercle Finance • 06/04/2021 à 12:41









(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé la mise en service du tronçon de Samalut sur la ligne ferroviaire Beni Suef-Assiout en Égypte. Le groupe a installé et mis en service avec succès son système d'enclenchement électronique et de signalisation SIL 4. Samalut est le 8ème tronçon mis en service sur la ligne Beni Suef-Assiout. Au total, 110 km de ligne ont été mis en service, avec 8 stations, 37 passages à niveau et 174 postes d'aiguillage.

