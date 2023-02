Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: mise en service du tramway de Mostaganem, en Algérie information fournie par Cercle Finance • 20/02/2023 à 09:43









(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé ce week-end la mise en service commercial des deux lignes du tramway de Mostaganem, en Algérie.



L'Entreprise du Métro d'Alger (EMA) avait attribué le contrat du projet du tramway de Mostaganem à Alstom et Cosider.



Alstom s'est chargé de la fourniture du système intégral, des systèmes de télécommunication et de signalisation, des sous-stations, de la billettique, des équipements de dépôt ainsi que les rames de tramways Citadis qui ont été fournies par sa Joint-Venture CITAL.



De son côté le groupement Cosider (Travaux Publics/ Ouvrages d'Art) a réalisé le génie civil, le système voie ferrée, la caténaire et la signalisation lumineuse de trafic.



La ville de Mostaganem est la septième ville du pays a être équipée du tramway Citadis d'Alstom.





