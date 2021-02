Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : mise en service du métro de Dubaï Route 2020 Cercle Finance • 16/02/2021 à 11:29









(CercleFinance.com) - Alstom annonce l'ouverture du métro de Dubaï Route 2020 ainsi que sa mise en service commercial par l'Autorité des routes et des transports de Dubaï (la RTA). Lancé en juillet 2016 et réalisé par le Consortium Expolink, réunissant Alstom, ACCIONA et Gülermak, le projet comprend une ligne de 15 km de long. L'extension du métro comprend sept stations dont la station Jabal Ali et la station phare sur le site de l'Exposition universelle. Le projet s'élève au total à 2,6 milliards d'euros. Alstom était responsable de l'intégration du système de métro comprenant 50 rames Metropolis, l'alimentation électrique, la communication, la signalisation, le contrôle automatique des billets, les travaux de voies, les portes palières et une garantie de trois ans couvrant l'ensemble du système. Alstom était également chargé d'améliorer la ligne de métro existante en modernisant l'alimentation électrique, les systèmes de signalisation, la communication et les voies.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +3.59%