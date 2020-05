Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : mise en service de Prima par Indian Railways Cercle Finance • 20/05/2020 à 07:38









(CercleFinance.com) - Alstom annonce que la première des locomotives électriques Prima T8 avec une puissance de 12.000 ch a été mise en service commercial par Indian Railways, dans le cadre du contrat de 2015 prévoyant la construction de 800 locomotives pour les chemins de fer indiens. Construites par Alstom et certifiées par le ministère indien des chemins de fer et le commissaire à la sécurité ferroviaire, les locomotives électriques - connues localement sous la désignation WAG-12 - sont les plus puissantes à circuler sur le réseau indien. Ces locomotives électriques, capables de transporter 6.000 tonnes à une vitesse maximale de 120 km/h, augmenteront la vitesse moyenne des trains de marchandises en Inde d'environ 25 km/h. Les 800 locomotives Prima sont toutes fabriquées localement.

