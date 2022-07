Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: mise en service de 11 trams-train en Ile-de-France information fournie par Cercle Finance • 07/07/2022 à 09:50









(CercleFinance.com) -Alstom a annoncé hier l'entrée en service de ses trams-trains Citadis Dualis en Île-de-France, sur la ligne T13 qui relie désormais en 30 minutes Saint-Cyr-l'École et Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines.



Onze de ses trams-trains de dernière génération, écologiques et 100% accessibles aux personnes à mobilité réduite sont opérationnels sur la ligne depuis le 6 juillet.



Alstom précise avoir également conçu, fourni et installé dans les temps plusieurs kilomètres de ligne aérienne et de caténaires, en groupement avec TSO pour la ligne T13.





