Alstom: mise en service d'une section de métro à Hanoï

(CercleFinance.com) - Alstom annonce la mise en service de la section surélevée de la ligne 3 du métro de Hanoï, la capitale du Vietnam. Cette nouvelle ligne sera officiellement inaugurée en septembre 2024 et est actuellement ouverte à l'essai public gratuit.



La première phase du projet couvre 8,5 kilomètres et comprend huit stations sur la section surélevée. Une fois achevée, la ligne complète s'étendra sur 12,5 kilomètres avec un total de 12 stations et améliorera l'accès pour 1,6 million de résidents de la ville.



Le système Metropolis est conçu pour améliorer l'expérience et le confort des passagers, avec une capacité de pointe de 23.900 passagers par heure et par direction. La ligne sera équipée de la solution Urbalis 400 de contrôle des trains par communication.





