Alstom: mise en service d'un monorail automatisé à Bangkok. information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 16:25









(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé mercredi que son système de monorail automatisé Innovia était entré en service sur la ligne 'rose' de la ligne rapide de transport en commun (MRT) de Bangkok.



Ce dispositif sans conducteur - qui doit fonctionner à des vitesses allant jusqu'à 80 km/h - est censé transporter plus de 470.000 passagers par jour, précise l'équipementier ferroviaire dans un communiqué.



La ligne rose, qui compte 30 stations sur une longueur de 34,5 km, reliera en moins d'une heure la station très fréquentée de Khae Rai à celle de Min Buri, réduisant ainsi le temps de trajet de plus de 50%.



La ligne a été conçue pour être reliée à cinq autres lignes ferroviaires et améliorer la liaison avec les quartiers nord de Bangkok et de Nonthaburi.





