Alstom : menace le support des 44E

(CercleFinance.com) - Alstom accélère le pullback amorcé sous 47,6E et menace le support des 44E (du 8 au 16 avril): en cas de rupture, le prochain objectif se situerait vers 40,5E par la règle du report d'amplitude (ex-plancher du 22 mars)

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -3.25%