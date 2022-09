Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : menace d'enfoncer le plancher historique des 17,6E information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 16:58









(CercleFinance.com) - La cassure du support des 19,7E ne pardonne pas et Alstom fait une incursion sous les 17,7E, validant l'enfoncement du plancher annuel des 18E (du 7 mars) puis également du 11 mars 2014... et n'est plus loin de retracer le plancher historique des 17,6E du 27 juin 2016.

Il ne faut à aucun prix l'enfoncer car ce serait le plongeon sans filet vers 15E, voir beaucoup plus bas.









Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -5.27%