Alstom: marge opérationnelle améliorée en 2023-24

(CercleFinance.com) - Alstom publie un résultat net part du groupe en perte de 309 millions d'euros au titre de son exercice 2023-24, mais un résultat d'exploitation ajusté en hausse de 17% à 997 millions, soit une marge en amélioration de 0,5 point à 5,7%.



L'équipementier de transports a réalisé un chiffre d'affaires de 17,6 milliards d'euros (+9,4% en organique) et engrangé 18,9 milliards de commandes (-6,9% en organique), son carnet de commandes atteignant ainsi 91,9 milliards à fin mars.



Affichant un cash-flow libre négatif de 557 millions d'euros (mais dans la fourchette haute de l'objectif révisé), Alstom indique que son conseil d'administration ne proposera aucun dividende au titre de 2023-24.



Pour l'exercice 2024-25, le groupe français vise un ratio 'commandes sur CA' au-dessus d'un, une croissance organique du CA d'environ 5%, une marge d'exploitation ajustée à environ 6,5% et un cash-flow libre de 300 à 500 millions d'euros.





