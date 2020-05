Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : marge d'exploitation améliorée en 2019-20 Cercle Finance • 12/05/2020 à 07:29









(CercleFinance.com) - Alstom publie au titre de l'exercice 2019-20 un résultat net (des activités poursuivies, part du groupe) de 446 millions d'euros et un résultat d'exploitation ajusté de 630 millions, conduisant à une marge améliorée de 0,2 point à 7,7%. Le chiffre d'affaires de l'équipementier de transport a augmenté de 2% à 8,2 milliards d'euros (+1% en organique), tandis que ses commandes ont diminué de 18% (-19% en organique) à 9,9 milliards, le carnet de commandes s'établissant ainsi à 40,9 milliards d'euros. Alstom estime que son objectif de croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires à 5% sur la période 2019-20 à 2022-23 devrait être légèrement impacté par la crise du Covid-19, mais il confirme viser en 2022-23 une marge d'exploitation ajustée à 9%.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris 0.00%