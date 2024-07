Alstom, LVMH, Orange, Rémy Cointreau... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Les valeurs à suivre aujourd'hui

ADP

ADP affiche un chiffre d'affaires de 2,88 milliards d'euros au 1er semestre, en croissance de 13,4 % sous l'effet de la croissance du trafic, en particulier à l'international, et de la bonne dynamique des activités commerciales. L' EBITDA du gestionnaire d'aéroports atteint 943 millions d'euros, en hausse de 9,3 %, tiré notamment par la filiale turque TAV Airports. Le résultat net part du groupe ressort à 347 millions d'euros, en hausse de 64,5%.

Alstom

Au cours du premier trimestre 2024/2025 (du 1er avril au 30 juin 2024), Alstom a enregistré 3,6 milliards d'euros de commandes. Le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 4,4 milliards d'euros durant le trimestre, en hausse de 5,1% comparé à l'année dernière, en ligne avec la trajectoire annoncée. Le chiffre d'affaires il y a un an à la même période s'élevait à contre 4,18 milliards d'euros. En outre, "le carnet de commandes au 30 juin 2024 a atteint 91,8 milliards d'euros et offre une forte visibilité sur le chiffre d'affaires à venir", annonce le spécialiste des transports ferroviaires.

Lagardère

Au 30 juin 2024, le groupe Lagardère a réalisé un chiffre d'affaires de 4,19 milliards d'euros, en progression de 13,3% en données publiées et de 10,1% en données comparables par rapport au premier semestre 2023. Le "résop", qui correspond au résultat opérationnel courant ajusté des sociétés intégrées, atteint un niveau record à 212 millions d'euros (en hausse de 71 millions d'euros, soit +50,3%). Le résultat net ajusté - part du groupe (qui exclut les éléments non récurrents / non opérationnels) s'élève à 36 millions d'euros contre 24 millions d'euros au premier semestre 2023.

LVMH

LVMH réalise au premier semestre 2024 des ventes de 41,7 milliards d'euros. La croissance se poursuit sur la période (+2 % en organique) malgré un contexte géopolitique et économique qui demeure incertain. Au second trimestre, la croissance organique des ventes est de 1%. Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2024 s'établit à 10,7 milliards d'euros (soit un repli de 8%) et fait ressortir une marge opérationnelle de 25,6 %, excédant largement les niveaux pré-Covid. L'impact négatif de change est élevé sur le semestre.

M6

Au premier semestre de l'exercice 2024, le groupe M6 affiche un chiffre d'affaires consolidé de 656,9 millions d'euros, en hausse de 7,1% à périmètre constant. Le groupe de médias précise que son chiffre d'affaires publicitaire affiche une hausse de 4,9% sur un an porté par le rebond du marché publicitaire télévision et la diffusion d'évènements sportifs fédérateurs, principalement l'Euro 2024 de football. Les recettes non publicitaires sont pour leur part en hausse de 8,9%, "principalement portées par le dynamisme de l'activité cinéma au cours du semestre".

Nexans

Au premier semestre 2024, le chiffre d'affaires à cours des métaux standard de Nexans s'établit à 3,55 milliards d'euros. Les initiatives stratégiques du groupe portent leurs fruits, comme en témoigne la solide croissance organique de +6,1% à périmètre et taux de change constants par rapport au premier semestre 2023. En excluant le segment Autres activités, qui fait l'objet d'une réduction stratégique, la croissance organique s'élève à 9%. La société explique que sa solide performance est tirée par les activités d'Électrification au premier semestre.

Orange

Au premier semestre 2024, le chiffre d'affaires du groupe Orange est en hausse de 1,5% à 19,83 milliards d'euros par rapport au premier semestre 2023. L'Ebitdaal du groupe sur cette période s'élève à 5,51 milliards d'euros (+2,5%), en ligne avec l'objectif de légère croissance sur 2024. Cette croissance est tirée par la performance remarquable de l'Afrique & Moyen Orient (+14,7%), par une performance solide en Europe (+4,0%) et par la France (+0,3%).

Pierre & Vacances

Au 3ème trimestre 2023/2024, le groupe Pierre & Vacances-Center Parcs affiche un chiffre d'affaires de ses activités touristiques en retrait limité de 1,7% sur un an à 421,2 millions d'euros, "dans un contexte externe difficile pour le tourisme, en particulier en France". Le groupe évoque notamment les effets calendaires défavorables, de mauvaises conditions météorologiques, les effets pré-JO, ainsi que la conjoncture économique, sociale et politique dégradée, et la normalisation du marché après une année 2023 dynamisée par le rebond post-Covid.

Remy Cointreau

Au premier trimestre 2024-2025, Rémy Cointreau a réalisé un chiffre d'affaires de 217 millions d'euros, en baisse de 15,6% en organique. En données publiées, le chiffre d'affaires a reculé de 15,7%, incluant un effet négatif des devises de - 0,1%, principalement lié à l'évolution du renminbi chinois. Les ventes de la région Amériques demeurent en forte baisse dans le sillage de la poursuite des efforts de déstockage. De son côté, la région APAC affiche un léger recul, affectée d'une part par une base de comparaison élevée et un marché atone en Chine.