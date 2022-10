Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : lourde rechute vers 18,2E information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 14:37









(CercleFinance.com) - Alstom subit une lourde rechute vers 18,2E et s'apprête à refermer le 'gap' des 18,12E du 17 octobre.

Les 18,1E coïncident avec un support oblique court terme : tant qu'il n'est pas enfoncé, le titre reste en course pour aller chercher un bel objectif à 22E (ex-zénith du 12 septembre, résistance oblique baissière moyen terme).





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -5.06%