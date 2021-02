Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : lourde rechute sous 43E, risque de test des 39E Cercle Finance • 05/02/2021 à 17:29









(CercleFinance.com) - Alstom subit une lourde rechute sous 43E après avoir annulé l'appel d'offre remporté par bombardier en novembre dernier: la cassure des 43,83E (plancher du 27/01) fait surgir le risque d'une correction en direction des 41,31E (du 23/11) puis du support des 39E des 12 et 13/11/2020.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -5.79%