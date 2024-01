Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom : lourde rechute, menace le palier des 11E information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 09:54









(CercleFinance.com) - Alstom subit une lourde rechute de plus de 7,5% et menace d'enfoncer le palier des 11E.

Le marché se montre déçu par la croissance de +2,6% du chiffre d'affaires (à 4,33MdsE), et ne se rassure pas avec des commandes en progression de 5,8% à 5,45 milliards.

Le désendettement devrait atteindre -2MdsE à l'horizon 2025, ce qui semble également insuffisant pour écarter à coup sûr l'hypothèse d'une AK.

Alstom doit absolument préserver le plancher crucial des 10,965E des 3 et 19 janvier car il n'y aurait plus alors que le plancher des 10,7E du 13/12/2023 pour empêcher une glissade vers un nouveau plus bas historique de 9,7E (report d'amplitude).





