Alstom : livre un premier TGV en Grèce

(CercleFinance.com) - Alstom annonce la livraison du premier train Pendolino ETR470 modernisé par ses soins, à Thessalonique, marquant ainsi l'arrivée des trains à grande vitesse (TGV) en Grèce. Cette livraison fait partie d'un projet mis en oeuvre par Trainose, le principal fournisseur de services de transport ferroviaire en Grèce, dans lequel Alstom est chargé de la modernisation d'un dépôt et de la maintenance corrective des cinq trains qui constitueront la première flotte de trains à grande vitesse du pays. Les deux contrats, signés en mars 2020 pour la modernisation du dépôt et en juin 2020 pour la maintenance, représentent une somme globale de près de 40 millions d'euros. Le premier train Pendolino entrera en circulation sur la ligne Athènes-Thessalonique dès mars 2021 tandis que quatre autres trains devraient être livrés à Thessalonique avant la fin 2021, annonce Alstom.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +0.45%