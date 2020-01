Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : livre le premier bus 100% électrique à Strasbourg Cercle Finance • 31/01/2020 à 12:43









(CercleFinance.com) - Alstom livre son tout premier bus 100 % électrique Aptis à la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS). Cette livraison historique permettra à la CTS de réaliser la formation de ses 150 conducteurs au nouveau matériel. ' Durant cette phase de formation qui démarre, le bus circulera dans les rues strasbourgeoises et dévoilera la livrée que revêtiront les Aptis sur la future ligne H à haut niveau de service ' indique le groupe. ' Il s'agit d'un grand moment pour Alstom. Nous sommes fiers de pouvoir livrer le premier bus jamais produit par le groupe à Strasbourg, première ville à nous avoir fait confiance et seulement située à quelques kilomètres de notre site de production. ', déclare Jean-Baptiste Eyméoud, Président d'Alstom en France.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +0.31%