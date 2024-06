Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: livre le 1er 'Metropolis' à Pune, en Inde information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 12:45









(CercleFinance.com) - Alstom a livré le premier train de métro Metropolis pour la ligne 3 du métro de Pune, fabriqué entièrement en Inde, avec une vitesse de fonctionnement de 85 km/h.



Ce projet, réalisé en partenariat avec Tata Group, vise à relier le pôle informatique de Hinjewadi au quartier central des affaires de Shivajinagar.



La ligne, longue de ~23 km, est développée en partenariat public-privé (PPP) et comprend 23 stations.



En tant que partie du contrat, Alstom fabrique 22 ensembles de trains Metropolis, chaque ensemble pouvant transporter jusqu'à 1000 passagers.





