Alstom, Linedata, Sanofi... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Alstom

Alstom a signé un contrat avec le département de l'aviation du comté de Clark (Nevada) pour la livraison de nouvelles navettes automatisées Innovia et la mise à niveau du système de navettes de l'aéroport international Harry Reid de Las Vegas, aux États-Unis. Alstom prévoit d'achever le projet d'ici la fin 2027. Le contrat s'élève à 84 millions de dollars (soit environ 76 millions d'euros). Alstom est chargé de la conception, de l'ingénierie, de la fourniture, de l'intégration, des essais et de la mise en service d'une mise à niveau complète du système des lignes verte et bleue de l'aéroport.

Jacquet Metals

Les ventes au premier semestre 2024 de Jacquet Metals s'élèvent à 1,074 milliards d'euros, inférieures de 15,5% à celles enregistrées un an auparavant. La marge brute représente 20,9% du chiffre d'affaires contre 22,4 % au premier semestre 2023. Elle s'élève à 225 millions d'euros contre 285 millions d'euros. L'Ebitda courant s'établit à 39 millions d'euros, représentant 3,6% du chiffre d'affaires contre 7,9% au premier semestre 2023. Sur cette période, le résultat net part du groupe s'élève quant à lui à 3,6 millions d'euros contre 49 millions d'euros il y a un an.

Lanson-BCC

Le Groupe Lanson-BCC, pure player du champagne, a dégagé un résultat net de 3,71 millions d'euros pour le premier semestre 2024, en repli de 67,9%. Ses ventes ont reculé de 19,5% et ressortent à 87,79 millions d'euros. La marge brute a diminué de 12,7% à 50,44 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant s'élève à 12,35 millions d'euros, en baisse de 35,9%. L'Ebitda passe de 23,38 à 16,54 millions d'euros, soit un retrait de 29,3 % principalement due à la réduction des volumes expédiés notamment à l'export malgré un effet mix prix/produits favorable.

Linedata

Linedata a réalisé, au titre du premier semestre 2024, un résultat net en progression de 24,4% à 10,6 millions d'euros, faisant ressortir une marge nette solide de 11,8% (+2,1 points par rapport au premier semestre 2023). L'Ebitda de l'éditeur de solutions globales et prestataire de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit s'établit à 22 millions d'euros (24,5% du chiffre d'affaires), en hausse de 800 000 euros par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Neoen

Neoen, l'un des principaux producteurs mondiaux d'énergie renouvelable, a signé un contrat de vente d'électricité (Power Purchase Agreement) avec SmartestEnergy portant sur 50% de l'électricité qui sera produite par la future centrale solaire de Culcairn (440 MWc / 350 MWac) dans l'Etat de New South Wales (NSW). SmartestEnergy est un distributeur d'énergie indépendant, spécialisé dans la fourniture d'énergie renouvelable aux entreprises via le National Electricity Market (NEM) australien. Ce contrat, d'une durée de 4 ans, démarrera fin 2026.

Roche Bobois

Dans un contexte de marché moins porteur pour le marché de l'ameublement, Roche Bobois SA publie un chiffre d'affaires de 204,4 millions d'euros, en repli de -7,8% à changes courants (-8% à changes courants). Il aurait pu être supérieur sans le décalage ponctuel de livraisons de 5 millions d'euros sur le second semestre lié à un retard logistique chez un fournisseur en Italie. Le résultat net s'établit à 8,1 millions d'euros contre 19,6 millions d'euros au premier semestre 2023. Comme attendu, l'Ebitda s'élève à 36,6 millions d'euros (-26,6% par rapport au premier semestre 2023).

Sanofi

Dans le cadre de ses efforts de développement de traitements innovants pour les personnes atteintes de cancers rares, Sanofi a conclu un accord de licence exclusive avec RadioMedix, Inc. (société de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de radiopharmaceutiques pour l'imagerie TEP et les alphathérapies ciblées - TAT pour Targeted Alpha Therapy), afin de répondre aux besoins thérapeutiques non pourvus en oncologie) ainsi qu'avec Orano Med, une société française de biotechnologie au stade clinique, filiale du groupe Orano.

Spineguard

Spineguard annonce une "réduction de sa perte nette de 20% au premier semestre 2024, avec l'amélioration de la capacité d'autofinancement de 30%". Cette medtech qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG) capable de sécuriser et de simplifier le placement d'implants osseux se dit en mesure de pouvoir couvrir ses besoins de financement et d'assurer ses opérations jusqu'à mars 2025, compte tenu du niveau de sa trésorerie consolidée et de ses équivalents de trésorerie au 31 août 2024, qui s'élèvent à 1,64 million d'euros.

TFF

Le chiffre d'affaires consolidé de TFF Group s'élève à 121,5 millions d'euros, en baisse publiée de 3,3% et de 5,5% à taux de change et périmètre constants. Il est "affecté par un effet de base très défavorable compte tenu de la performance record post covid de l'exercice précédent suivi d'un retour à la normale du marché des boissons alcoolisées dans un contexte économique incertain accompagné de conditions météorologiques défavorables", déclare la société. Les ventes du pôle vin baissent de 4,6% à 57,8 millions d'euros.