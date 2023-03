Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: les nouvelles rames entrent en service à Barcelone information fournie par Cercle Finance • 30/03/2023 à 09:55









(CercleFinance.com) - Alstom annonce ce matin que ses nouvelles rames destinées à l'opérateur du métro de Barcelone TMB (Transportes Metropolitanos de Barcelona) sont entrées en service commercial sur la ligne 3.



Les 50 nouvelles rames de métro remplaceront la flotte des lignes 1 et 3 du métro de Barcelone.



Suite à la mise en service de cette première rame sur la ligne 3, il est prévu de remplacer progressivement le parc actuel dans les mois à venir. Tous les trains sont fabriqués sur le site industriel d'Alstom à Santa Perpètua, Barcelone.



Alstom précise que ces nouvelles rames plus durables, performantes et accessibles font partie d'un contrat attribué à Alstom en octobre 2019 pour la fourniture de 50 nouvelles rames de métro, de la famille Metropolis, pour près de 320 millions d'euros.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +2.48%