Alstom :les avis des analystes après les nouvelles prévisions

(CercleFinance.com) - Le groupe vise pour 2024/2025 une marge d'exploitation ajustée de 8-10% et une croissance organique de plus de 5% par an (basé sur un carnet de commandes actuel de plus de 74 MdE).

' Les synergies ont été confirmées à 400 ME après 4-5 ans d'intégration de Bombardier Transport (BT). Nous estimons que la croissance visée est ambitieuse mais réalisable au vu du track record d'Alstom, pour la marge nous attendons 8.2% en 2023/24 et 9.2% en 2024/25 ' indique le bureau d'analyses.

Oddo estime que la marge de BT sera faible mais positive cette année grâce à près de 1.1 MdE de provisions au bilan. Le groupe a indiqué que le FCF consolidé au 1er semestre doit être négatif de 1,6 - 1,9 MdE, puis redevenir positif au 2ème semestre.

A partir de l'année suivante Alstom anticipe un FCF positif chaque année tout en évoluant vers son objectif de conversion de 80% ou plus.

Oddo est à Surperformance sur le titre avec un objectif de 51 E. ' Avec les nouveaux objectifs, nous devrions assister à une croissance exponentielle des résultats accompagnée par un redressement très fort du FCF à partir de 2022/23 '.

Goldman Sachs estime que les objectifs de FCF seront considérés comme décevants à court terme. L'analyste s'attend à ce que l'objectif de FCF pour l'exercice 21/22 soit proche de l'équilibre, compte tenu des commandes importantes compensant les problèmes d'exécution de Bombardier Transport (BT) et les besoins généraux de WC.

Suite à cette annonce sur les objectifs du groupe, Goldman Sachs confirme son conseil à l'achat et son objectif de cours de 48 E.

' La prévision d'un FCF ' significativement négatif ' pour l'exercice 21/22 est un revers par rapport aux attentes du consensus de Visible Alpha ' indique l'analyste.

' La croissance organique du chiffre d'affaires sur la période devrait être supérieure à 5 %, ce qui est conforme à ce que nous pensions et peut-être conservateur étant donné les fortes attentes de relance et l'important carnet de commandes. La signalisation devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du groupe ' estime Goldman Sachs.

' Les services devraient connaître une croissance moyenne à un chiffre, légèrement inférieure à nos attentes d'environ 10 % ' rajoute le bureau d'analyses.