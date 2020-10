ALSTOM : les actionnaires ont approuvé toutes les résolutions lors de l'Assemblée Générale

(AOF) - L'Assemblée Spéciale des détenteurs d'actions à droit de vote double et l'Assemblée Générale Mixte d'Alstom ont approuvé toutes les résolutions proposées. L'Assemblée Générale Mixte a notamment approuvé toutes les résolutions relatives au projet d'acquisition de Bombardier Transport et liées aux augmentations de capital suivantes : celle avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, celle réservée à CDP Investissements et celle réservée à Bombardier UK Holding Limited.

Par ailleurs, les actionnaires ont également approuvé la nomination de CDPQ, représentée par Kim Thomassin et Serge Godin comme administrateurs.

