Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : le tram 'lumière' entre en service en Ile-de-France Cercle Finance • 12/04/2021 à 09:58









(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé ce week-end l'entrée en service commercial du tram 'lumière' sur la ligne du T9 qui relie désormais Paris à Orly-Ville en 30 minutes, soit deux fois plus rapidement que précédemment. Le Citadis X05 peut transporter jusqu'à 314 voyageurs. Dès cette année, 80000 voyageurs sont attendus sur cette ligne qui dessert le 13èmearrondissement de Paris et les villes d'Ivry-sur-Seine, de Vitry-sur-Seine, de Thiais, de Choisy-le-Roi et d'Orly-Ville. Ce tramway s'appuie sur une signature lumineuse sur l'ensemble de la rame, à l'extérieur comme à l'intérieur, notamment une ligne de lumière rouge quand les portes se ferment, une verte quand elles s'ouvrent et une blanche continue quand la rame circule.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -1.99%