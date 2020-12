Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : le train à hydrogène approuvé en Autriche Cercle Finance • 01/12/2020 à 18:23









(CercleFinance.com) - Le Coradia iLint d'Alstom, premier train passager au monde équipé d'une pile à combustible à hydrogène, vient de passer avec succès trois mois d'essais sur les lignes régionales de l'ÖBB (chemins de fer fédéraux autrichiens), annonce Alstom aujourd'hui. Le train a déjà reçu l'approbation officielle de la plus haute autorité ferroviaire du pays, le ministère fédéral autrichien de la protection du climat, de l'environnement, de l'énergie, de la mobilité, de l'innovation et de la technologie (BMK). Ces étapes importantes font de l'Autriche le deuxième pays d'Europe, après l'Allemagne, à approuver pleinement le Coradia iLint en tant qu'alternative sans émissions aux automotrices diesel. Les données recueillies vont maintenant être analysées afin de perfectionner la technologie en fonction du contexte.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +0.13%