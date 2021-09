Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : le titre termine dans le vert après l'analyse d'UBS information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 17:14









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le vert profitant de l'analyse positive d'UBS. Le bureau d'études réaffirme sa recommandation 'achat' sur Alstom tout en abaissant son objectif de cours de 52 à 47 euros, nouvelle cible qui laisse néanmoins un potentiel de progression de 48% pour l'action de l'équipementier de transports français. 'Une analyse approfondie des projets problématiques de Bombardier nous fait croire que la plupart des risques sont provisionnés', indique le broker, ajoutant que l'exécution de l'intégration du groupe canadien n'est pas aussi mauvaise que ce qui était craint. Rappelons que Oddo a maintenu sa note de ' surperformance ' sur le titre Alstom, avec un objectif de cours inchangé de 45 euros. L'analyste a indiqué que le titre est ' sous pression depuis le CMD ', avec deux chutes brusques depuis le 5 juillet, engendrées par la nouvelle guidance annoncée lors du CMD, puis par les craintes autour des projets de Bombardier Transport (BT).

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +0.82%