Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : le titre s'envole après les chiffres trimestriels Cercle Finance • 19/01/2021 à 16:37









(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 5% après l'annonce de ses revenus sur le 3ème trimestre. Les revenus se sont élevés à 2 049 ME, comme attendus, avec une croissance organique de 2%. ' Cela montre que les retombées de la COVID ont été majoritairement effacées par la bonne marche des activités de fabrication de matériel roulant (+9%) et de la signalisation (+10%) ' indique Oddo. Pour l'année se terminant en mars 2021, le groupe confirme ses objectifs. ' L'acquisition de Bombardier Transport (BT) viendra bien sûr modifier les perspectives à moyen terme '. Oddo confirme son conseil à l'achat avec un objectif de 52 E. ' Nous prévoyons à ce stade 40% de TMVA de l'EBIT ajusté (tout inclus) pour la Newco. Les deux groupes bénéficient du support public actuellement apporté au ferroviaire, et se positionnent en pointe de nouvelles technologies comme les trains à hydrogène (Alstom) ou à batteries (BT) ' rajoute l'analyste.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +6.11%