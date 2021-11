Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : le titre progresse après deux analyses positives information fournie par Cercle Finance • 19/11/2021 à 17:40









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1% en fin de séance après la publication de deux analyses positives. Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Alstom avec un objectif de cours ajusté de 45 à 42 euros, après avoir révisé ses prévisions pour l'équipementier de transports suite à sa publication du premier semestre comptable. 'L'intégration de Bombardier Transport (BT) et les synergies de 400 millions d'euros à terme permettent de prévoir une forte hausse des résultats au cours des quatre années à venir. Les risques liés aux projets difficiles de BT semblent bien mieux cadrés', juge l'analyste. Le bureau d'études déclare donc rester positif sur le titre qui est selon lui redevenu peu cher avec des PE de 15 fois mars 2023 et 12 fois mars 2024, se traitant donc globalement un peu sous ses multiples moyens depuis 2015/16 (recentrage sur le ferroviaire). Invest Securities relève pour sa part son opinion de 'neutre' à 'achat' sur Alstom sur un objectif de cours revu de 38,9 à 43,9 euros, estimant que 'la visibilité va désormais s'améliorer, le point noir BT est sous contrôle et la trajectoire de redressement peut s'enclencher'. Le bureau d'études note qu'à l'occasion d'une publication semestrielle en ligne, 'les guidances de redressement du BFR et du FCF au second semestre, bien que non chiffrées, sont réitérées alors que les succès commerciaux se sont multipliés depuis quelques mois'. 'Nos BNA 2020-21/23 sont abaissés de -39,6%/-19,5%/-7,9%, mais la trajectoire de rebond est préservée. Cette révision corrige notre optimisme au regard de la guidance d'un redressement 'progressif' de la marge d'EBITA', ajoute l'analyste.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +0.91%