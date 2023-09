Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: le titre plombé par une note de Barclays information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 14:01









(CercleFinance.com) - L'action Alstom signe mercredi la plus forte baisse du CAC 40, pénalisée par une note défavorable des analystes de Barclays qui ont initié le suivi de la valeur avec un conseil 'sous-pondérer'.



A 13h50, le titre de l'équipementier ferroviaire perd 4,6% dans un marché parisien par ailleurs nettement baissier puisque le CAC cède au même moment 0,6%.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de Barclays estiment que de nombreux problèmes persistent autour du fabricant de métros, de tramways et de trains à grande vitesse.



'Nous constatons une déconnexion entre d'une part une valorisation élevée et de l'autre des activités en difficultés, des facteurs susceptibles de peser sur la trésorerie, un endettement important et une notation de crédit fragile', explique la banque d'affaires britannique.



Dans ce contexte, l'établissement londonien prévient que la moindre déception autour du titre pourrait avoir un lourd impact sur le cours de Bourse. Son objectif de cours s'établit ainsi à 16,5 euros.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -3.44%