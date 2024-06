Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: le titre monte, UBS relève son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 13:46









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1% aujourd'hui alors qu'UBS a confirmé ce matin son opinion neutre sur la valeur mais a relevé son objectif de cours à 19 E (contre 12,7 E) ce qui représente un potentiel de hausse de 13%.



' L'adoption du plan de désendettement montre que les investisseurs soutiennent la stratégie d'Alstom, mais après une fin de deuxième semestre 2024 plutôt terne, nous voyons un besoin de croissance opérationnelle ' indique UBS.



Pour l'exercice 2024-25, le groupe français vise un ratio 'commandes sur CA' au-dessus d'un, une croissance organique du CA d'environ 5%, une marge d'exploitation ajustée à environ 6,5% et un cash-flow libre de 300 à 500 millions d'euros.





