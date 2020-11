Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : le titre gagne près de 3%, un broker à l'achat Cercle Finance • 17/11/2020 à 16:31









(CercleFinance.com) - Alstom gagne près de 3% à Paris alors que ce matin, Oddo maintenait sa recommandation d'achat sur le titre. Au premier semestre, Alstom a réalisé une performance 'très solide', estime Oddo et le chiffre d'affaires devrait atteindre 7,7 milliards d'euros en mars 2021, conformément à la guidance. Pour l'année suivante, l'analyste table sur une croissance des revenus de 13%, d'autant que 'le carnet du groupe est à un niveau élevé (40 milliards d'euros)'. Oddo réduit toutefois légèrement son objectif de cours à 52 euros (contre 55 euros précédemment), détachant le droit de souscription (2,90 euros) de la valeur du titre.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +3.28%