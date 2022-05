Alstom: le titre chute de 10% après les résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 11/05/2022 à 12:55

(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de -10% après l'annonce des résultats annuels.



Le chiffre d'affaires progresse de 11% en pro forma, à 15,5 MdE et la marge d'EBIT ajusté atteint 5% (-230 pb). Oddo estime que ces chiffres sont en ligne avec les attentes. L'analyste confirme son conseil Surperformance sur la valeur avec un objectif de cours de 33 E.



' Le résultat net intègre 441 ME de dépréciation de la participation de 20% dans TMH. La réelle bonne surprise de cette publication réside dans le FCF, qui atteint 469 ME au S2, soit un niveau bien meilleur qu'anticipé par le consensus (215 ME) ' indique Oddo.



Grâce à cette performance meilleure qu'attendu, la dette nette atteint 2.1 MdE à fin mars (contre 2.5 MdE à fin septembre 2021).



' La seule déception de cette publication réside dans le peu de détails fournis par le groupe pour l'année en cours. Il indique uniquement viser une croissance du chiffre d'affaires, une amélioration de la marge d'EBITA ajusté et un FCF positif. Le consensus prévoit, respectivement, 6.3%, 5.5% et 208 ME ' rajoute le bureau d'analyses.



' Il relève par ailleurs ses objectifs de synergies : 475-500 ME visés désormais en 2025-26 et 400 ME confirmés pour 2024-25 '.



Stifel confirme pour sa part son conseil conserver sur la valeur avec un objectif de 23 E.



' Le chiffre d'affaires de l'exercice 21/22 s'est élevé à 15 471 millions d'euros (+76% en glissement annuel), en ligne avec les estimations du consensus Bloomberg de 15,3 milliards d'euros (1% de plus que le consensus) ' indique Stifel.



Alors que l'EBIT publié n'a atteint que -156 millions d'euros (-152 % par rapport à l'année précédente), l'EBITDA s'est établi à 767 millions d'euros (19 % par rapport à l'année précédente), soit 17 % de plus que l'EBIT de l'année précédente.



Alstom a annoncé des prises de commandes de 19,3 milliards d'euros, ce qui est conforme aux estimations du consensus de 18,6 milliards d'euros.



L'analyste souligne également qu'Alstom a déclaré avoir enregistré une charge de dépréciation de -441 millions d'euros sur sa participation de 20% dans Transmashholding (TMH).



Le groupe anticipe pour 2022-23 une croissance progressive de la marge d'exploitation ajustée, et confirme ses objectifs à moyen-terme 'Alstom in Motion 2025', avec des synergies revues à la hausse à 475-500 millions d'euros à partir de 2025-26.