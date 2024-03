Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: le titre bondit après un relèvement d'opinion information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 09:42









(CercleFinance.com) - Alstom s'adjuge plus de 6% lundi matin à la Bourse de Paris, signant la plus forte hausse de l'indice SBF 120, dans le sillage de commentaires positifs de Deutsche Bank, qui estime que 'le pire est passé' pour l'équipementier ferroviaire.



L'intermédiaire a relevé ce matin sa recommandation sur le titre du fabricant de trains, de métros et de tramways de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours maintenu à 17 euros.



Dans une note de recherche, l'analyste revient sur le plan de désendettement de deux milliards d'euros récemment évoqué par le groupe et dit anticiper une augmentation de capital limitée de l'ordre de 500 millions d'euros.



'L'effet dilutif lié à ce projet de levée de fonds, tout comme les risques d'exécution des contrats, sont désormais bien intégrés par le marché maintenant que le titre a perdu 54% en un an', souligne Deutsche dans l'étude.



Alors qu'Alstom a prévu de dévoiler au mois de mai les détails de ses efforts visant à réduire sa dette, le professionnel dit envisager un scénario de liquidations forcées de positions à découvert ('short squeeze') sur la valeur, aujourd'hui l'une des plus vendues en Europe.



DB explique par ailleurs percevoir un potentiel d'amélioration tant au niveau des marges bénéficiaires que du flux de trésorerie libre (FCF) de l'entreprise, calculant qu'une augmentation de 0,5 point de pourcentage de la marge se répercuterait favorablement à hauteur de 90-100 millions d'euros sur le FCF.



L'action Alstom s'octroie actuellement près de 7%, de loin la plus forte hausse de l'indice SBF 120 et la deuxième meilleure performance de l'indice paneuropéen STOXX 600.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +8.73%