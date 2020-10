Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : le ravitaillement en hydrogène bientôt sur les rails Cercle Finance • 26/10/2020 à 15:30









(CercleFinance.com) - Alstom annonce le coup d'envoi du projet de construction d'une station de ravitaillement en hydrogène pour les trains de passagers dans le Land de Hesse (Allemagne). Cette station - la seconde au monde de ce type - permettra d'approvisionner la plus grande flotte de trains à pile à combustible au monde, dès décembre 2022. Alstom est chargé de fournir les trains à pile à combustible qui seront exploités par RMV, tandis qu'Infraserv Höchst, l'exploitant du parc industriel, assurera la construction et l'exploitation de la station de ravitaillement. Silencieux et ne produisant aucune émission hormis de la vapeur d'eau et de la condensation, les trains à hydrogène inaugurent ' une nouvelle ère du trafic ferroviaire zéro émission dans la région Rhin-Main ', estime le Dr Jörg Nikutta, directeur général d'Alstom Allemagne. Grâce à une autonomie de 1 000 kilomètres qui leur permettra de circuler une journée entière sur le réseau de RMV, les trains à pile à combustible d'Alstom remplaceront alors les trains diesel sur plusieurs lignes.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -2.35%