Alstom: le Coradia iLint finaliste du World Changing Ideas

(CercleFinance.com) - Alstom fait savoir que son Coradia iLint, présenté comme 'le premier train à hydrogène en service en Amérique', a été finaliste dans la liste World Changing Ideas 2024 de Fast Company qui regroupe 'des projets ambitieux qui aident à façonner le monde'.



Alstom rappelle que le Coradia iLint a transporté plus de 10 000 passagers lors d'un projet de démonstration au Québec de juin à septembre 2023, économisant 8400 litres de diesel et évitant 22 tonnes de rejet de CO2.



Alimenté par une pile combustible à hydrogène, le Coradia iLint n'émet que de l'eau et utilise de l'hydrogène vert produit à partir de ressources renouvelables.







Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -1.18%