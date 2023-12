Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: lanterne rouge du CAC40 en 2023 information fournie par Cercle Finance • 29/12/2023 à 10:10









(CercleFinance.com) - Au terme de 2023, Alstom fait figure de lanterne rouge du CAC40 avec une chute de près de 47% sur l'ensemble de l'année qui s'achève, une chute reflétant pour l'essentiel sa dégringolade de presque 38% du 5 octobre dernier.



Pour rappel, l'équipementier de transports avait alors fait part de résultats de premier semestre 2023-24 jugés très décevants, avec un free cash-flow fortement négatif à -1,15 milliard d'euros, un écart d'un milliard par rapport au consensus.



'Le groupe a revu à la baisse son objectif de FCF 2023/24 et anticipe désormais un FCF compris entre -500 et -750 millions d'euros, contre 'significativement positif' précédemment (consensus à +313 millions)', soulignait aussi Oddo BHF.



'Force est d'admettre que le warning est d'envergure, que ce n'est pas le premier et qu'il n'aide pas quant à la confiance que l'on peut avoir sur la capacité du groupe à générer du FCF dans la durée', ajoutait le bureau d'études.





